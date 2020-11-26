«Транспортная реформа состоялась»: Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео группы "Цивилев.Live"

Сергей Цивилев, проведший утро в Новокузнецке, прокомментировал ход транспортной реформы в городе. Перед этим он лично проехал на автобусе и пообщался с пассажирами.

- Покатался по маршрутам, поговорил с пассажирами, которые ехали в автобусах именно в час пик, утром, когда максимальное количество людей. Потому что это очень важно - общение с людьми. Все эти реформы, которые мы с вами делаем, мы делаем для наших людей. Поэтому обратное мнение для нас очень важно, - отметил Сергей Цивилев.

Во время поездки в автобусе губернатор услышал как замечания по работе транспорта, расписанию автобусов и информационной доступности по маршрутам, так и позитивные отзывы. Некоторые пассажиры обратили внимание, что конкретно из их района стало добираться до города удобнее, и большинство назвало новые автобусы комфортными и теплыми.

- Еще раз подтверждаю свой вывод: транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. В этом я полностью убежден, - резюмировал губернатор.

Цивилев отметил, что сама реформа проходила поэтапно: сначала с улиц города убрали грузовики с углем, затем - сделали новые дороги, после этого - запустили современные автобусы.

- Они все российского производства, большая часть - газомоторная. Которые на дизеле - они уже Евро-5, так что это еще и серьезный вклад в экологию. Всего в Кузбасс до конца первого квартала 2021 года зайдет почти 1100 новых автобусов. Это реформа на всей территории Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, транспортная реформа в Новокузнецке стартовала 18 ноября. Ее старт вызвал немало вопросов и критики со стороны пассажиров. Как оказалось, на линии вышли далеко не все автобусы, у компании оказалось недостаточное количество водителей, а горожане запутались в новых маршрутах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один автобус по просьбе новокузнечан меняет схему движения

В Новокузнецке скорректировали еще один автобусный маршрут. Причиной этому стали многочисленные обращения горожан. (подробности)

Маршрутная сеть общественного транспорта в Новокузнецке снова меняется

В Новокузнецке полным ходом идет транспортная реформа. По просьбам горожан некоторые новые автобусные маршруты уже меняются. (подробности)

В Новокузнецке на линию вышли всего 193 автобуса

В Новокузнецке в субботу, 21 ноября, транспортный коллапс продолжился - на линию вышло всего 193 автобуса. Изначально должно было - около трехсот. (подробности)

Замгубернатора выехал в Новокузнецк из-за провала транспортной реформы

Заместитель губернатора Андрей Панов выехал в Новокузнецк из-за провала транспортной реформы. Он озвучил, какие проблемы предстоит решить на сегодняшний день.(подробности)

Из-за транспортного коллапса в Новокузнецке Сергей Кузнецов отстранил управляющего «Питеравто»

Из-за транспортного коллапса, который происходит в последние дни в Новокузнецке, мэр города Сергей Кузнецов отстранил от работы управляющего компании «Питеравто». Транспортная реформа не оправдала ожиданий горожан. (подробности)

Ниже плинтуса: мэр Новокузнецка оценил реализацию транспортной реформы

Старт транспортной реформы в Новокузнецке оказался неудачным: тысячи горожан в первый ее день не смогли вовремя уехать по своим делам. Мэр города дал оценку работе транспортной компании. (подробности)