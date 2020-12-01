Автобусные маршруты №5 и №7 вернут в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Транспортная реформа продолжается в Новокузнецке. Одним из решений властей стало возвращение двух популярных автобусов маршрутов - №5 и №7.

Многие новокузнечане недовольны тем, что популярные автобусные маршруты, связывающие Заводской и Орджоникидзевский районы с Центральным, перестали существовать. С началом транспортной реформы горожане стали обращаться с просьбами вернуть некоторые из них. Благодаря этому два самых популярных маршрута вновь начнут действовать.

- В ходе реализации изменений в транспортной системе и работы оперативного штаба было принято решение ввести на линии маршруты № 5 «Вокзал-Абашево» и № 7 «Вокзал – Трест КМС», - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - В ближайшее время будет запущены конкурсные процедуры на определение компаний-перевозчиков.

Планируется, что на маршруте № 5 будет работать шесть автобусов большой вместимости и восемь особо большой вместимости; на маршруте № 7 – 10 автобусов большой вместимости.

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