На каких новокузнецких автобусах можно ездить бесплатно Фото: Екатерина РОМАНОВА

До конца ноября в Новокузнецке действует бесплатный проезд на автобусах - об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев. Однако это касается не всех маршрутов.

Разбираясь в ситуации, которая сложилась вокруг транспортной реформы в Новокузнецке, глава региона Сергей Цивилев сообщил, что по итогам переговоров с компанией «Питеравто» было принято решение о бесплатном проезде для граждан до 30 ноября включительно. Бесплатный проезд действует только на тех маршрутах, которые обслуживает компания «Питеравто». Это автобусные маршруты под номерами 3, 8, 11, 13, 17, 23, 25, 27, 28, 51, 53, 54, 56, 60, 63, 66, 67, 68, 70, 80, 81, 86, 88, 89, 91.

За проезд на прочих автобусных маршрутах, которые обслуживают другие перевозчики, по-прежнему необходимо платить. Также платным остается проезд на трамваях и троллейбусах.

Напомним, стоимость проезда составляет 20 рублей, для школьников - 11 рублей, для пенсионеров - 10 рублей. Также сохранены все льготы. Оплатить проезд можно транспортной картой, наличными средствами или банковской картой.

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