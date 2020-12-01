Время бесплатных поездок в Новокузнецке закончилось Фото: Екатерина РОМАНОВА

В течение последних полутора недель проезд на некоторых автобусах в Новокузнецке был бесплатным. Однако со вторника, 1 декабря, за каждую поездку снова придется платить.

Ранее Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о договоренности с компанией «Питеравто» о том, что все поездки на маршрутах, которые обслуживает компания, будут бесплатными для горожан. Но только до 30 ноября. С 1 декабря все транспортные перевозки осуществляются за оплату безналичным способом с помощью валидаторов либо наличными средствами водителю. При этом сохраняются все действующие льготы для пассажиров.

Оплачивать проезд можно любой банковской картой или Единой транспортной картой, транспортными картами пенсионера, школьника или учащегося. Приобрести их можно в сети киосков «Подорожник», а в будущем - в сети «Дядя Денер» и газетных киосках.

- С 1 декабря на линиях будет работать контрольно-ревизионная служба. Совершать пересадки возможно с помощью пересадочных талонов, срок действия которых был продлен с 50 до 60 минут, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области. - Обращаем внимание, что пересадочные талоны не действуют на маршрутах №№ 4, 87, 64б, 345 и 27к, а также троллейбусах и трамваях.

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