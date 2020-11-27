Женский батальон: Сергей Кузнецов объявил набор водителей автобусов. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях.

Сергей Кузнецов объявил о создании женской бригады водителей. Некоторые условия для тех, кто будет управлять автобусами, очень привлекательные.

В новой автоколонне создается женская бригада водителей, - об этом глава Новокузнецка сообщил на своей странице в соцсетях. Он отметил, что бригада создается на базе автоколонны ПАТП-1, а женщины, изъявившие желание управлять автобусами, смогут пройти обучение на категорию «Д» с 50-процентной оплатой – остальные средства будут компенсированы.

Сергей Кузнецов отметил, что в ближайшее время автопарк пассажирского транспорта существенно увеличится, а потому потребность в хороших водителях-новокузнечанах у города есть.

- В предыдущем посте я рассказал о том, что в Новокузнецк выехала первая партия автобусов супербольшой вместимости. В ближайшее время прибудут еще дополнительно автобусы средней вместимости. Поэтому водителей, желающих трудиться, мы ждем на работу! Вакансии – есть! – отметил глава Новокузнецка.

По данным службы по персоналу «ПитерАвто» сейчас у перевозчика больше весго водителей, которые прибыли работать вахтовым методом. Однако в последнее время новокузнечане стали активнее трудоустраиваться. На сегодняшний день новыми автобусами управляют 118 новокузнечан.

Отметим, что женщины, которые захотят сесть за руль новых автобусов, могут обратиться по телефону: 331-590 в рабочие дни, с 9.00 до 17.00.

Напомним, что новые автобусы прибудут в город в рамках транспортной реформы. Она началась 18 ноября, и горожане сразу же столкнулись с некоторыми трудностями: новый перевозчик не выпустил на линии необходимое число единиц транспорта, не оказалось нужного количества водителей, многие горожане с трудом ориентировались в новых маршрутах, а сами маршруты оказались не всегда удобными для пассажиров. Сейчас на линиях работает достаточное количество автобусов, а маршруты корректируются по просьбам горожан.

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