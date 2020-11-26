После визита Сергея Цивилева в Новокузнецке изменили еще три автобусных маршрута Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще три автобусных маршрута изменятся в Новокузнецке. Примечательно, что изменения вносятся по просьбе горожан.

26 ноября в Новокузнецке побывал губернатор области Сергей Цивилев. он лично проверил, как ходят новые автобусы и как воплощается в жизнь транспортная реформа. Результатом его поездки на автобусе стал сбор предложений по корректировке конкретных маршрутов. Новокузнечане предлагали как изменить количество единиц транспорта и время его выхода на линию, так и длину некоторых маршрутов.

- По результатам обращений жителей города принято решение о переносе времени первого рейса маршрута №91, соединяющего Новоильинский и Заводской районы. С понедельника первый рейс выйдет на один час раньше - в 05.30, а не 6.30, как было ранее, - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Кроме того, сейчас пересматривается расписание движения 81 и 86 маршрутов, которые будут продлены до остановки «8 проходная».

Напомним, в Новокузнецке с 18 ноября действует транспортная реформа, во время которой подразумевалась не только замена автобусов современными машинами, но и изменение маршрутов. Однако первые дни реформы пошли не так, как задумано что вызвало волну возмущения у жителей города.

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