Сильное землетрясение: что ощутили кузбассовцы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сильное землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи. Мы расскажем, как отразилось землетрясение на жителях Кузбасса.

По данным Алтае-Саянского филиала, сильное землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмостанции в 366 километрах восточнее Усть-Кут, что в Иркутской области. Интенсивность землетрясения была очень сильной, но его отголоски до Кузбасса не докатились.

Тем не менее, сейсмостанции, расположенные в Кузбассе, зафиксировали сразу три подземных толчка в течение дня 3 декабря. Их магнитуда составила 2.5, 3.0, 3.5, а эпицентры располагались на границе с Хакасией, Новосибирской областью и Алтаем. И во всех трех случаях причины землетрясений были техногенными, то есть, оказались результатами действий человека.

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