Будет ли 31 декабря выходным днем в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время пресс-конференции «800 дней. Итоги года» глава региона ответил на вопрос, который волнует кузбассовцев: будет ли 31 декабря объявлен выходным днем.

Глава города отметил, что 31 декабря – рабочий день. Однако правительство Кузбасса рекомендует всем руководителям предприятий объявить его выходным. Например, можно это сделать за счет переноса рабочего дня на субботу, 26 декабря.

- Мы ожидаем принятия решения Правительством Российском Федерации. Если поступит решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным лнем,мы с удовольствием к этому решению присоединимся, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут принять это решение самостоятельно.