В Новокузнецке вновь заработал популярный автобусный маршрут, связывающий Центральный и Заводской районы. Утром 11 января на линию вышла «семерка».Популярный среди горожан автобусный маршрут №7 вновь зарабртал в Новокузнецке. Как сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка, время работы маршрута №7 с 05.30 и до 00.30. Согласно расписанию, интервал движения в пиковое время составит 9 минут, всего же на линии будут работать 10 автобусов. Отметим также, что автобусы будут работать по регулируемому тарифу с сохранением всех льгот.Напомним, ранее возобновил работу не менее популярный маршрут №5, соединяющий Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы, а на маршруте №345 появились новые синие автобусы. Все это – результат транспортной реформы, которая произошла в Новокузнецке 18 ноября 2020 года. Тогда за одну ночь полностью изменилась вся маршрутная сеть города.Всю дополнительную информацию о работе общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС 8-800-600-4770 (звонок бесплатный) или 740-195.Телефон справочной службы МБУ ЕЦОПП (по работе системы оплаты проезда) – 8-800-600-0807.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕще один автобус по просьбе новокузнечан меняет схему движенияВ Новокузнецке скорректировали еще один автобусный маршрут. Причиной этому стали многочисленные обращения горожан. (подробности)Маршрутная сеть общественного транспорта в Новокузнецке снова меняетсяВ Новокузнецке полным ходом идет транспортная реформа. По просьбам горожан некоторые новые автобусные маршруты уже меняются. (подробности)В Новокузнецке на линию вышли всего 193 автобусаВ Новокузнецке в субботу, 21 ноября, транспортный коллапс продолжился - на линию вышло всего 193 автобуса. Изначально должно было - около трехсот. (подробности)Замгубернатора выехал в Новокузнецк из-за провала транспортной реформыЗаместитель губернатора Андрей Панов выехал в Новокузнецк из-за провала транспортной реформы. Он озвучил, какие проблемы предстоит решить на сегодняшний день.(подробности)Из-за транспортного коллапса в Новокузнецке Сергей Кузнецов отстранил управляющего «Питеравто»Из-за транспортного коллапса, который происходит в последние дни в Новокузнецке, мэр города Сергей Кузнецов отстранил от работы управляющего компании «Питеравто». Транспортная реформа не оправдала ожиданий горожан. (подробности)Ниже плинтуса: мэр Новокузнецка оценил реализацию транспортной реформыСтарт транспортной реформы в Новокузнецке оказался неудачным: тысячи горожан в первый ее день не смогли вовремя уехать по своим делам. Мэр города дал оценку работе транспортной компании. (подробности)