Суд закрыл шахту в Кузбассе, где погибли трое горняков. Фото: кадр видео «Вести Кузбасс»

В Кузбассе по решению суда закрыта шахта, где при обрушении породы погибло трое горняков. Работа предприятия приостановлено на 90 суток.

Суд поддержал решение Сибирского управления Ростехнадзора о приостановке ведения горных работ на аварийном объекте шахты имени А.Д. Тихова в Ленинске Кузнецком. В ночь на 21 января здесь под завалами были обнаружены тела трех человек.

В ходе обследования места трагедии специалистами ведомства был обнаружен ряд нарушений промышленной безопасности. В частности не соблюдались меры по предотвращению внезапных выбросов угля и газа при бурении разгрузочных скважин, была превышена допустимая концентрация метана в забое конвейерного штрека №23-1-6. Сама горная выработка находилась в пылевзрывоопасном состоянии, а взрыволокализующий водяной заслон подготовительного забоя конвейерного штрека №23-1-6 не был обеспечен расчетным количеством воды.

Ростехнадзор составил протокол о временном запрете деятельности участка и направил в Леннинск-Кузнецкий городской суд. 27 января тот постановил деятельность забоя конвейерного штрека №23-1-6 на 90 суток.

-За время приостановки предприятие должно устранить выявленные нарушения, а также разработать комплекс мер для предотвращения аварийных ситуаций, - сообщили в Ростехнадзоре.

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