Новокузнечанка чудом спаслась от падающей глыбы льда. ФОТО: Life Shot

Второй день рождения смело может отмечать жительница Новокузнецка. Прямо за ее спиной упал огромный пласт снега, практически не задев девушку.

Видео с чудесным спасением от трех сорвавшихся с крыши глыб льда появилось в соцсетях. Камера запечатлела идущую девушку. Она спокойно идет вдоль дома, поднимается по ступенькам крыльца, заходит под козырек - и тут же с обеих сторон от нее падают две огромные глыбы слежавшегося мокрого снега. А потом - еще одна, прямо за спиной горожанки.

Все три глыбы пролетели мимо, не задев девушку. Многочисленные комментаторы отметили, что девушке очень повезло, ведь любой из этих пластов снега мог причинить ей серьезные травмы. А некоторые комментаторы заметили, что не меньше, чем девушке, повезло управляющей компании.

Напомним, ранее подобные случаи схода снега и льда произошло в Кемерове, Междуреченске и Новокузнецке. В одном из случаев серьезные травмы получила жительница Междуреченска, в другом - кемеровчанка. Еще в двух других - машины, припаркованные во дворах.

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