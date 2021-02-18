Водители новокузнецких автобусов простаивают на обочине Фото: Екатерина РОМАНОВА

Во время традиционного эфира передви «Утро с мэром» глава Новокузнецка ответил на вопрос горожан, почему водители автобусов игнорируют выезд на линию.

Сергей кузнецов отметил, что 10 процентов автобусов, согласно транспортному проекту, находится в резерве. То есть, именно эти автобусы в случае необходимости в течение нескольких минут выходят на маршрут, подменяя сломавшийся автобус.

- Если бы автобус стоял на автобазе, то добирался бы 40 минут до нужного места, поэтому автобусы стоят в Орджоникидзевском, Кузнецком и Новоильинских районах в определенных местах. И эта практика себя оправдывает, - отметил Сергей Кузнецов. – Пока идет выяснение из-за какой-нибудь аварии, то резервный автобус быстро подъезжает и не растягивает интервал движения.

Еще одной причиной простоя автобусов – в том числе и вдоль дорог – мэр Новокузнецка назвал отдых водителей: им необходимо делать перерыв в работе, отдыхать и обедать.

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