Кузбасские власти ответили на неудобный вопрос о строительстве разреза у Лесной Поляны Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Жителей Кемерова очень волнует вопрос: будут ли в районе Лесной Поляны строить разрез. Окончательный ответ на него дали представители министерства угольной промышленности Кузбасса.

Вопрос, который так волнует кемеровчан, один из горожан задал на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях. Ответ же на него дали представители министерства угольной промышленности Кузбасса. Они отметили, что Росреестр опубликовал приказ о досрочном прекращении права пользования недрами ООО «Шахта «Лапичевская». На месте, где мог бы быть разрез, утверждено строительство природного комплекса «Петровский». А это означает, что никакие угледобывающие работы здесь проводиться не могут. Собственники пытаются оспорить это решение.

- Таким образом, у недропользователя будет отсутствовать возможность исполнить лицензионные условия. Строительства угольного разреза вблизи жилого района Лесная Поляна, поселка Андреевка в любом случае не будет, - сообщил представитель министерства.

Тем не менее представители угольной компании все еще надеются на строительство разреза. Так, они добились того, чтобы Федеральное агентство по недропользованию еще раз рассмотрело проектную документацию по разработке запасов недр.

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