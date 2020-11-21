Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Рассказываем последние и самые важные новости в Кузбассе за минувшие сутки.

На утро 22 ноября еще у 180 кузбассовцев диагностировали коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число заболевших достигло 19 374 человек. Также 198 человек выписаны из инфекционных больниц за сутки. В общей сложности, число выздоровевших достигло 15 694 человек.

К сожалению, снова пополнилась статистика летальных исходов – скончалось еще шесть человек. У мужчины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Осинниках. У женщины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени. Она проживала в Кемерове. У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

Общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 340 человек.

Сейчас на лечении в стационарах находится 3340 пациентов, еще 10 451 - под медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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