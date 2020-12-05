Тьфу, извините: мэр Новокузнецка плюнул в прямом эфире. Фото: "Ново-ТВ"/ Youtube

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил в очередном выпуске передачи «Утро с мэром», где на удивление зрителей плюнул в прямом эфире. Теперь все гадают, что это было.

Во время эфира, где обсуждались текущие еженедельные вопросы, были затронуты темы сокращения городского бюджета, а также многострадальная транспортная реформа, которая стартовала в городе 18 ноября и вызвала множество нареканий жителей, в том числе, по обеспеченности города необходимым количеством транспорта.

-Вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать.

А вот дальше последовала пауза и тот самый плевок, который вызвал недоумение. «…за счет уменьшения машиночасов», - продолжил Сергей Кузнецов.

После казуса в студии градоначальник извинился и продолжил выступление в эфире. К слову, ведущий программы никак не отреагировал на произошедшее, а после эфира заступился за мэра, отметив, что у того во время эфира просто выпала пломба.

Зрители эфира тоже поделились своими предположениями насчет инцидента. В том числе высказывалось мнение, что Сергей Кузнецов боится сглазить транспортные преобразования, которые только на днях начали приносить какие-то результаты, но тогда плеваться лучше не через правое, а через левое плечо. Еще одна версия – лопнуло терпение, ведь ноябрь для новокузнецких транспортников выдался по-настоящему жарким. Ну и, наконец, может просто в горле пересохло.

Напомним, что транспортная реформа в Новокузнецке началась со скандалов. Уже в первый день на линию, по жалобам жителей, вышло недостаточно автобусов, многие опоздали или вовсе не смогли уехать на работу. В итоге местный руководитель компании перевозчика "ПитерАвто" был отстранен от дел, а позже в город пришлось приехать лично губернатору Сергею Цивилеву.

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