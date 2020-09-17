Выше климатической нормы: Синоптики рассказали об аномально жарком сентябре в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе в сентябре установилась жаркая для этого месяца погода. Синоптики отмечают – выше климатической нормы, что не может не радовать жителей.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально теплая погода ждет жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области. Температура в этих территориях ожидается на 3-10 градусов. При этом сразу на 8-10 градусов больше нормы будет на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни.

-Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем. Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей - более чем. Это очень высокая температура, - отметил Вильфанд.

Что касается юга западной Сибири, а конкретно Кузбасса, то здесь теплая погода держится уже несколько дней. Так, в понедельник-вторник в регионе воздух прогревался до +17…+22 градусов, среду было теплее всего – до +25 градусов, а в четверг +23.

Оптимистичный прогноз дает Кемеровский гидрометцентр и на выходные. По сообщению местных синоптиков, в пятницу, 18 сентября, по области ожидается +13… +18 градусов, правда пройдут кратковременные дожди и грозы. В субботу днем будет чуть холоднее – до +11… +16, зато в воскресенье столбики термометров снова пойдут вверх – ожидается +14… +19 градусов. Следующая рабочая неделя начнется с приятной погоды. В понедельник, 21 сентября, ожидается до +18… +23.

Если оценить климатическую характеристику сентября для нашего региона, то в этом месяце средняя температура по сравнению с августом понижается на 5-7 градусов и составляет +7…+12 градусов. Таким образом, в послденюю неделю температура выше климатической нормы. Правда, еще рано гадать, каким же будет весь сентябрь, так как жители помнят и весьма продолжительные холода, например, в начале месяц. На юге региона, в поселке Шерегеш, 5 сентября даже выпал первый снег. А в Кемерове и Новокузнецке запустили голосование среди жителей по более раннему включению отопления, нежели было запланировано.

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