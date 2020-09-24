Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 сентября Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ежедневно мы следим за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. О самом важном и актуальном сообщаем вам.

Общее число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 9103 человек. О последних 138 из них стало известно утром 25 сентября. Сейчас 2275 из них получают необходимое лечение в инфекционных стационарах региона. А еще 2403 находятся под наблюдением врачей на 14-дневной домашней изоляции, в больницах и обсерваторах.

Оперативный штаб Кузбасса также сообщает и о выздоровевших. Сегодня их число достигло 6732 человека. О новых 131 случаях выздоровления стало известно утром 25 сентября.

К сожалению, выросло и число летальных исходов. Так, еще два пациента, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Кузбассе. Число смертей составляет 96 человек с начала пандемии.

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