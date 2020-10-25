Жители Кузбасса дождались лекарств от коронавируса и ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

Лекарства будут доставлять регулярно

Жители Кузбасса, которые ранее сообщали, что в аптеках кончились необходимые препараты для лечения коронавируса и ОРВИ, дождались их поступления. Об этом сообщили региональные власти.

Крупная партия лекарств накануне, 24 октября, уже прибыла в регион. Будет и следующая – заявка уже находится в процессе формирования. Об этом стало известно после совещания властей с представителями аптечных сетей области.

-Задача по обеспечению людей всеми необходимыми медицинскими препаратами для нас первостепенна. Поэтому мы контролируем ситуацию в аптечных сетях и в том числе помогаем им доставать лекарства. Лекарства сегодня раскупают очень быстро, и мы продолжим регулярно пополнять запасы всех жизненно важных препаратов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Присутствовавший на встрече рабочей группы министр промышленности Кузбасса Леонид Старосвет рассказал, что необходимые региону лекарства были закуплены в Санкт-Петербурге и доставлены в Кемерово самолетом. В субботу в регион поступило 35 тысяч упаковок «Азитромицина», 12 тысяч упаковок «Левофлоксацина», 4,3 тысяч упаковок «Гриппферона» и три тысячи упаковок «Коронавира».

-Схема уже отработана, мы готовы и в дальнейшем формировать подобные крупные поставки по заявкам от аптечных сетей. Все найдем и привезем. Сегодня закупленные препараты поступают в аптеки Кемерова, завтра (то есть, уже сегодня – Прим.ред.) по маршрутам отправятся в районы области, - сообщил Леонид Старосвет.

Сейчас формируется заявка на повторную поставку, куда также будут включены такие препараты как «Левофлоксацин» и «Азитромицин». Аптеки уже составляют списки недостающих препаратов. Кроме того, будут дополнительно закуплены градусники, а также пополнены запасы других лекарств, в том числе антибактериальных.

Ситуацию с лекарствами обсудили власти в ходе видеоконференции. Фото: Пресс-служба АПК

Что тормозит продажу?

В ходе совещания с губернатором представители аптечных сетей сообщили, что не могут реализовать некоторые лекарства из-за проблем с системой маркировки.

-Лекарства поступили, в сети много товаров, которые применяются для лечения COVID-19, тот же «Азитромицин», а также «Цефтриаксон», используемый при лечении пневмонии. Но мы не можем их реализовать, и это распространенная проблема не только среди дистрибьюторов, но и производителей. «Арбидол» должен был прийти из Москвы, но не был доставлен по той же причине. Физически товар есть, но заводы не могут его отгрузить, — сообщил представитель одной из популярных сетей аптек.

Как заверили власти, проблема скоро решится. Из-за возросшего спроса на препараты Минпромторг РФ перевел систему маркировки в уведомительный режим работы. Это позволит аптекам продавать лекарства сразу после закупки у поставщика, не дожидаясь ответа системы. Иными словами, на прилавки скоро поступят все препараты, которые ранее вынужденно находились на складах.

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