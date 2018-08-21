Появились фотографии с места снесенного здания «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 05:51 2018-08-21T06:55:41+03:00

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«Зимней вишни» больше нет – эта новость стала с утра самой главной для кемеровчан. Здание, в котором погибли 60 челок и из-за которого искалечены сотни судеб, физически перестало существовать.

Специалисты в кратчайшие сроки демонтировали здания.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На фотографиях, которыми кемеровчане делятся в социальных сетях, видно, что на месте когда-то большого торгового центра с его запутанными коридорами теперь только пустырь. Большинство из комментаторов отмечает, каким большим было здание и как быстро его демонтировали.

- Какую огромную площадь занимал центр, - с удивлением комментирует Роман Матвеев, один из пользователей сетей. – Только сейчас, глядя на руины, осознал это.

На месте бывшего ТРЦ - пустота.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Некоторые горожане жаловались, что в желании как можно скорее снести здание, специалисты шумели допоздна. «Всю ночь грохотало. Пока не понял, думал - гроза», - так прокомментировал шум Павел Нестеров, пользователь соцсетей. Горожане также отмечают, что здание в том виде, как оно было, представляло опасность для горожан: на территорию бывшего ТРЦ заходили подростки и люди, ведущие асоциальный образ жизни. возможно, к сентябрю на месте «Зимней вишни» действительно может быть уже полностью расчищенная площадка.

Здание снесено, но боль трагедии по-прежнему в сердцах кемеровчан.

- Но трагедия все равно останется в наших сердцам, - резюмируют обсуждение пользователи соцсетей. – Это наша боль, наша скорбь…

Напомним, что демонтаж зданий, входящих в комплекс «Зимней вишни», начался 14 июля – после того, как ТРЦ был исключен из числа вещдоков по уголовному делу о пожаре, который унес жизни 60 человек. Вечером 7 августа специалисты приступили к сносу внешней стороны основного здания, где произошел пожар, в связи с чем было перекрыто движение по нечетной стороне проспекта Ленина на участке от улицы Дзержинского до 50 лет Октября. Ограничение будет действовать до 25 августа.Фоторепортаж о последних днях «Зимней вишни» можно посмотреть здесь.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Предположительно, он начался в батутной яме активити-парка, которая располагался на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь находились каток, кафе и три кинозала. Из-за того, что двери эвакуационных выходов были заблокированы, посетители центра оказались в огненной и дымовой ловушке. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек.

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