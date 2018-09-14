Задержанную по делу «Зимней вишни» Светлану Шенгерей арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-14T13:33:31+03:00

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Двенадцатую фигурантку уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Светлану Шенгерей арестовали на два месяца. Подчиненной экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.

В пятницу, 14 сентября, в Центральном районном суде прошло заседание, где решался вопрос об избрании меры пресечения новой фигурантке уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ. Представитель Следственного комитета Рустам Габдуллин ходатайствовал об аресте подчиненной экс-начальницы Госстройнадзора на два месяца, то есть до 13 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/668805" frameborder="0"></iframe> Речь обвиняемой по делу "Зимней вишни" Светланы Шенгерей.Двенадцатую фигурантку уголовного дела о мартовском пожаре обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.Кирилл ЧАЩИН

По данным следствия, Светлана Шенгерей работала начальником отдела стройнадзора с ноября 2013 по 14 марта 2016 года. В частности, в ее обязанности входил государственный строительный надзор за реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината, который был перестроен в ТРЦ «Зимняя вишня». Все это время Шенгерей была подчиненной другой фигурантки уголовного дела Танзилии Комковой.

Следствие считает, что Шенгерей и Комкова вступили в сговор и не рассказали об имеющихся нарушениях пожарной безопасности в ТРЦ. За это Комкова помогла Шенгерей с покупкой квартиры.

Сама Светлана Шенгерей не согласилась с обвинением и не признала свою вину.

– Следователь считает, что у меня личная заинтересованность в переводе в Кемерово, в кемеровский отдел, для повышения по карьерной лестнице. Но дело в том, что я была в Прокопьевске замом начальника и сюда также перевелась заместителем. Карьерного роста не предполагалось. Начальника инспекции назначает губернатор, поэтому Комкова не могла мне обещать свою должность, – сказала на суде обвиняемая.

Она отметила, что переехала в областной центр из-за дочери, которая заканчивала школу и собиралась поступать в кемеровский вуз.

Рассмотрев материалы дела, суд арестовал Светлану Шенгерей на два месяца.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. Установлено, что причиной пожара стало замыкание в светодиодном светильнике. В рамках уголовного дела ранее были задержаны 11 человек. Предварительное следствие продлено до 25 декабря.

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