СЕГОДНЯ 11:46 2018-09-21T12:06:58+03:00

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В Центральном районном суде города Кемерово 21 сентября прошло заседание по ходатайству о продлении экс-главе ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову срока содержания под стражей. По решению суда Александр Мамонтов будет находиться в СИЗО до 25 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/669854" frameborder="0"></iframe> Экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову продлили срок содержания под стражей на три месяца..Заседание суда прошло 21 сентября.Кирилл ЧАЩИН

По предыдущему решению суда Александр Мамонтов должен был находиться в СИЗО до 25 сентября, однако представитель Следственного комитета России попросил о продлении срока содержания под стражей еще на два месяца, до 25 ноября.

- Расследование данного уголовного дела представляет особую сложность. На настоящий момент завершение следственных действий не представляется возможным, так как необходимо, в том числе, завершить опрос свидетелей, которые находятся не только в Кузбассе, но и в других регионах России, - отметил представитель Следственного комитета России. – Александр Мамонтов обвиняется в совершении преступлений, за которые предусматривает наказание на срок до 10 лет: растрате средств, халатности. Кроме того, Мамонтов участвовал вместе с кругом неустановленных лиц в выработке позиции свидетелей по делу о пожаре. Из-за этого свидетели давали противоречивые показания.

Представители Следственного комитета и прокуратуры заявили о необходимости оставить Александра Мамонтова под стражей еще на три месяца – до 25 декабря. В свою очередь Александр Мамонтов подсчитал, что он уже находится в СМЗО 120 дней, а этого было вполне достаточно, чтобы провести все необходимые следственного действия.

Защита Александра Мамонтова отметила, что сам бывший руководитель ГУ МЧС России по Кемеровской области не менее всех остальных заинтересован в установлении всех обстоятельств случившегося в «Зимней вишне» и тех, кто ответственен за эту трагедию. При этом, по мнению защиты, предположение о том, что Мамонтов может скрыться от следствия – голословное. Его паспорт находится у следствия, а наличие или отсутствие постоянного места работы не может свидетельствовать о желании скрыться. Также защита утверждает, что нет ни одного доказательства того, что изменение показаний одного из свидетелей имеет отношение к общению с Мамонтовым.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" случился 25 марта.Фото: Лариса МАРУЦАК

- Обстоятельств для избрания более мягкой меры пресечения для Мамонтова и в прошлый раз было достаточно. Я хочу, чтобы суд услышал нас и исследовал личность Мамонтова, его семейные обстоятельства, - заявила сторона защиты экс-руководителя кузбасского МЧС . – Мамонтов всегда был добропорядочным гражданином, имеет семью и двух детей. Он ничем не препятствовал следствию в расследовании причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня, добровольно выдавал все документы, которые так или иначе интересовали следствие. На настоящий момент нет обстоятельств, которые бы требовали содержание Александра Мамонтова под стражей. Сторона защиты попросила изменить меру пресечения на более мягкую и предложила заменить содержание под стражей на домашний арест.

Александр Мамонтов также отметил, что он – хороший семьянин и с самого рождения живет в Кемерове, не покидая город надолго. Более того, у него нет собственности за пределами региона. Более того, Мамонтов сделал особый акцент на том, что еще 17 июня просил провести следственные действия с его участием. Суд удовлетворил это ходатайство, однако следственные действия так и не были проведены.

- Я сам хочу, чтобы меня допросили, но меня не допрашивают! Никаких следственных действий за четыре месяца со мной проведено не было, – возмущен Мамонтов. – Я сам хочу работать со следствием, но видимо, всех устраивает то, что генерал сидит на скамье подсудимых, и никаких следственных действий в отношении меня не происходит. Такое ощущение, что правда нужна только мне и стороне потерпевших. Они также хотят разобраться, кто виноват. Если есть моя вина, я готов ответить и понести наказание. Но если я не виноват, я не должен находиться здесь только потому, что следствие не работает – я отвечу.

Ожидая решения суда, бывший глава МСЧ Кузбасса пообщался с родственниками. Он рассказал им, что чувствует себя немного лучше, и в его ежедневных привычках появились изменения. Так, Александр Мамонтов отказался от курения, а сигареты, которые у него были, решил раздать курящим. Кроме того, ежедневно он обращается с молитвой о поддержке к Богу, прося сил достойно пройти испытание.

Тем не менее, выслушав стороны сторон, суд постановил продлить меру пресечения содержание под стражей для бывшего руководителя ГУ МЧС РОссии по Кемеровской области Александра Мамонтова до 25 декабря.

Задержание Александра Мамонтова. Фото: кадр видео СК

Напомним, Александр Мамонтов был задержан 25 мая, ему предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он не запланировал и не провел проверку пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» до 18 марта 2018 года. Центральный районный суд арестовал его на два месяца – до 25 июля, а затем продлил до 25 сентября.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. В рамках уголовного дела арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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