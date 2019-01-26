Коллеги и родные записали видео к юбилею тушившего кемеровскую «Зимнюю вишню» пожарного

Родные и близкие, друзья и коллеги записали видеопоздравление с юбилеем для Андрея Бурсина, пожарного, тушившего ТРЦ «Зимняя вишня» 26 января Андрею Бурсину исполняется 45 лет.

Видеопоздравление с 45-летием Андрея Бурсина решила записать Татьяна Бурсина, супруга пожарного. Она попросила дорогих и близких для Андрея людей записать небольшое поздравление. Все с воодушевлением откликнулись на это предложение, и вскоре теплые слова пожеланий полетели в Кемерово со всей страны. Коллеги и друзья, родные и самые близкие люди пожелали пожарному здоровья, моральных сил, и терпения.

Поздравление Андрею Бурсину от родных, близких и коллег..Видео: vk.com, "Пожарные не виноваты"

- Возвращайся к нам, мы тебя ждем. Жаль, что сегодня этот день ты проводишь не с семьей и друзьями. Но я надеюсь, что скоро это решится, мы все вместе встретимся, сядем и поздравим тебя всем коллективом! – сказал один из коллег Бурсина.

- Андрюха, привет, поздравляю тебя с днем рождения! – так начала свое поздравление Татьяна Бурсина. - Пусть твои мечты сбываются. Самое главное – чтобы ты вернулся домой, всегда был таким же веселым, радостным и любящим. Люблю тебя!

- Дорогой папуля, скорее возвращайся домой, к своим любимым девочкам. Ты самый лучший на свете, я люблю тебя. Каждый день хочу видеть тебя, твою улыбку. Я жду тебя, папа! – так поздравила Андрея Бурсина его дочь.

Теплые слова пожеланий сказали мама пожарного, его крестник, родственники и друзья. И уже после того, как видеоролик был смонтирован, пришли еще несколько поздравлений. Среди них – искренние поздравления от родных и друзей, которые живут в других регионах.

- Двоюродный племянник Андрея прислал поздравление уже после того, как был записан ролик, - дополняет Татьяна Бурсина. – Он не только сказал теплые слова поздравлений, но и отметил, что специально пошел учиться на пожарного, чтобы стать достойной заменой.

К сожалению, в день юбилея родные не смогут повидаться с Андреем, их встреча состоялась чуть раньше, 24 января. Но они постараются сделать все возможное, чтобы пожарный как можно скорее увидел видеопоздравление и услышал слова поддержки от родных и близких.

В настоящее время под арестом находятся: пожарный Сергей Генин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин и бывшая начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова.

В конце мая были арестованы начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кемерово Григорий Терентьев, обвиняемые в халатности.

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