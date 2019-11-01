Кузнецы одобрили установку кованого дерева в память о «Зимней вишне» в Кемерове

Кованое вишневое дерево обрело свое постоянное место. В первый ноябрьский день его установили на территории Знаменского собора в Кемерове в память о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня».

Пятиметровое дерево было выковано руками ульяновских мастеров, а многочисленные веточки и вишенки создавали кузнецы со всей России, из Австрии и Белоруссии. Их бандеролями отправляли в Ульяновск, где кузнецы собрали все детали воедино. Вишневое дерево - это своеобразный символ трагедии, прервавшей родовые ветви детей и взрослых, погибших в ТРЦ. Никто не остался равнодушным к трагедии.

Долгое время решалось, где же должна стоять вишня. Сначала предполагалось, что она займет место в парке, который построили на месте трагедии. Потом решили установить вишню на территории Аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра МЧС в Новокузнецке. Однако потом дерево было решено оставить в Кемерове и установить на территории Знаменского собора.

Кованое дерево установили на территории Знаменского собора

- Вишневому дереву место, конечно, в Кемерове. Люди, приходящие в собор, смогут помолиться и о тех, кто погиб при пожаре, - отметил автор идеи создания вишневого кованого дерева Александр Романов. - Кузнецы из России, Белоруссии и Австрии решили создать этот символ трагедии, потому что она коснулась всех: мы сами - дети. У нас - дети. У наших детей - дети.

1 ноября кованая вишня заняла свое место на территории собора. Сейчас идут работы по благоустройству.

Напомним, кованое дерево создавали кузнецы со всей России и Белоруссии: они выковали более сотни вишенок и веточек. А мастера из Ульяновска соединили их в единую композицию. Предполагалось, что пятиметровое дерево будет установлено в Кемерове, однако позже планы изменились.

Трагедия, унесшая жизни 60 человек, большинство из которых - дети, случилась 25 марта 2018 года в Кемерове. Тогда в четыре часа дня на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в детском батутном центре начался пожар. Посетители ТРЦ стали самостоятельно выходить из здания, однако из-за густого едкого дыма не все смогли найти выход.

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