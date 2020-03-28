Трое человек погибли в аварии с пассажирским автобусом в Кузбассе

В субботу, 28 марта, в Киселевске легковой автомобиль Toyota столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом НЕФАЗ. В ТП три человека погибли, еще двое получили различные травмы.

По предварительным данным, ДТП произошло около 14.10 на улице Привольной в Киселевске. Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель Toyota Vista совершил столкновение по касательной с отечественным автомобилем ВАЗ-2110, а затем попытался скрыться с места происшествия. Буквально через несколько десятков метров на затяжном повороте водитель не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту «Барнаул — Междуреченск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/769306" frameborder="0"></iframe> Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Кузбассе.Видео: "Регион 42"/vk.com

-В результате ДТП погибли трое мужчин - это водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса. Одну из них госпитализировали, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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