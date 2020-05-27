«Всю деревню сдуло!»: в результате урагана в Кузбассе пострадали 147 домов и 25 автомобилей

Ветер валил деревья и срывал крыши

Во вторник, 26 мая, после обеда, на Кузбасс обрушился ураган, который натворил немало бед. Были оборваны провода, повреждены крыши, повалены деревья.

В Мариинске у здания ГИБДД частично повреждена кровля. Фото: «Мариинск Подслушано»/ vk.com

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, в общей сложности пострадали 147 зданий. Из них - 11 учреждений социальной сферы, 16 многоэтажных домов и 120 частных (в том числе 39 - в мариинской деревне Константиновка и 53 в Тяжинском районе).

Куски кровли буквально разметало по двору. Фото: Александр Виканов

Кроме того, поврежденными оказались 25 автомобилей, в том числе 11- в Кемерове. Повалено 280 деревьев: 93 - в областном центре, 37 - в Мариинском и 36 - в Тяжинском муниципальных округах, 30 - в Анжеро-Судженске, 20 - в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Многие жители в эти сутки остались без света. Наибольшее число потребителей, оставшихся в один момент без света, составляло 4,5 тысячи человек. Оперативные службы устраняли последствия разгула стихии в нормативные сроки, а некоторые объекты на время восстановительных работ переводились на резервное питание.

Опора ЛЭП упала на дорогу в Мариинском районе. Фото: «Мариинск Подслушано»/ vk.com

Кто пострадал больше всего

Основной удар в этот день пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения.

Утром 27 мая в администрации Мариинского района оперативный штаб определил объемы работ для устранения последствий урагана. Будет работать оценочная комиссия по урону, который нанес ураган.

- Каждой семье будет оказана помощь строительными материалами. По предварительным данным, из 31 дома 18 разрушены, в частности отсутствует крыша, выбиты окна, - сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

Кадрами последствий урагана, прошедшего по Константиновке, пользователи соцсетей начали делиться еще накануне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781452" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

- Вы говорите, не ураган? Смотрите - вон всю деревню сдуло! Подчистую, вместе с деревьями, - комментирует автор одного из видео.

И действительно: в объектив камеры попали дома с разрушенными крышами, поваленные столбы, оборванные провода.

В Мариинске у здания ГИБДД частично повреждена кровля. Фото: «Мариинск Подслушано»/ vk.com

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781453" frameborder="0"></iframe> «Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

Рухнула стена

Плохую погоду как одну из версий будут рассматривать и следователи, которые занимаются выяснением ЧП, произошедшего также в Мариинском районе. Здесь около 20.30 обрушилась стена здания местного зернохранилища. Два человека, оказавшиеся в это время рядом, погибли. Еще один человек получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

- Сейчас на месте ЧП работают следователи, устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей. Будут рассматриваться все версии обрушения, в том числе и погодные условия, - отметила Надежда Ананьева, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ.

Град размером с куриное яйцо

Вместе со шквалистым ветром в Кузбасс пришел и град. Так, жительница села Чумай Чебулинского района Екатерина Давыденко на своей странице в Инстаграме выложила кадры, на которых запечатлены градины.

Градины были размером с куриное яйцо. Фото Екатерина Давыденко/ Instagram

Одни едва помещаются в ладошке - они размером с мелкое куриное яйцо, другие - как перепелиные яйца.

- К счастью, у меня ничего не пострадало от града, - радуется девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781343" frameborder="0"></iframe> Град в Чебулинском районе..Видео: Екатерина Давыденко

На видео, которое сняла Екатерина, видно, как крупный град сыплется на дорогу, отскакивает вверх.

Сняли на видео последствия града и жители села Судженка Яйского муниципального округа. Здесь града было много, правда, не такого крупного, как в Чебулинском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781342" frameborder="0"></iframe> Град в Яйском муниципальном округе..Видео: жители села Судженка

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