2020-07-25T18:05:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 июля

Самая актуальная информация о ситуации в Кузбассе на утро 26 июля
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 июляКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 июляФото: Иван МАКЕЕВ
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Сообщаем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 26 июля.

По данным оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 75 жителям. В итоге с начала пандемии на территории региона коронавирус обнаружен у 3193 человек.

Еще 104 человека за прошедшие сутки выписаны из больниц. Они уже отправились домой к своим родным и близким. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 1904 человека. Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших достигло 21 человека.

Таким образом, сейчас 1268 пациентов находятся в инфекционных больницах, где им оказывают помощь медики. Еще 5545 человек пребывают в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции. Им пришлось ограничить общение с другими людьми из-за того, что они могут болеть коронавирусом.

Статистика.Фото: Яндекс

Статистика.Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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