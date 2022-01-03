Прошло 40 дней с момента трагедии на кузбасской шахте «Листвяжная»

Мэр Новокузнецка возложил цветы к мемориальной табличке. Фото:instagram/skuznetsov_nk.

В Кузбассе 3 января прошло 40 дней с момента трагедии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек - 46 горняков и пять спасателей. Кузбассовцы почтили память погибших, мэр Новокузнецка возложил цветы к мемориальной табличке.

- 40 дней трагедии на шахте «Листвяжная». Чтим память шахтеров. Гордимся и помним имена новокузнечан-горноспасателей, отдавших свою жизнь ради спасения людей, - написал глава Новокузнецка в соцсети.

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан и задымился уголь под землей на тот момент находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Только в этом году этой на шахте выявили около тысячи нарушений, ее работу останавливали девять раз.

Сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе. Но никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину. Отметим, что в Кузбассе установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Его место определят по согласованию с родственниками погибших. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».