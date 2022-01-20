Росприроднадзор дал шахте «Листвяжная» в Кузбассе год на устранение нарушений при добыче угля

Крайний срок устранения нарушений - 16 декабря 2022 года. Фото: Светличный Вячеслав.

Росприроднадзор установили срок, в течение которого руководство шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек - 46 горняков и пять спасателей, должно устранить, выявленные нарушения в несоблюдении объемов фактической добычи угля техническому проекту. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что Росприроднадзор 16 декабря 2021 выдал предписание угледобывающему предприятию, согласно которому необходимо устранить нарушения в срок до 16 декабря 2022 года. По словам представителя «Листвяжной», в настоящее время разрабатывается новый технический проект в соответствии с нормативными требованиями. Кроме того, на данный момент не сообщили, на сколько фактическая добыча не соответствовала техническому проекту.

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан и задымился уголь, под землей на тот момент находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Только в этом году этой на шахте выявили около тысячи нарушений, ее работу останавливали девять раз.

Сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе. Но никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину. Отметим, что в Кузбассе установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Его место определят по согласованию с родственниками погибших. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».