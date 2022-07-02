Суд снова оставил под стражей президента холдинга «СДС» Михаила Федяева

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В начале мая суд оставил под арестом главу холдинга «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева, проходящего фигурантом по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Сейчас на сайте Кемеровского областного суда появилось сообщение о том, что апелляционную жалобу рассмотрели и оставили без изменений. Срок содержания под стражей продлили до 14 сентября текущего года.

Основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» был задержан 15 декабря. Следствие обвиняет его в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Изначально суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 14 февраля 2022 года, затем арест был продлен до 14 мая.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Под землей находились 285 человек, большинство из них смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Однако всех горняков спасти не удалось. В результате аварии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять спасателей.

После ЧП были задержаны директор шахты, первый заместитель директора и начальник участка, а также двое сотрудников Ростехнадзора. Позже было арестовано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная». Никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» не признал вину.

В память о погибших на шахте «Листвяжная» горняков и горноспасателей будет установлен памятник. Он появится на Аллее шахтерской славы в поселке Грамотеино в Беловском районе ко дню Шахтера. Проект монумента разрабатывался совместно с родственниками погибших.