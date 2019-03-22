Фигуранту дела о «Зимней вишне» Эдуарду Комкову продлили срок содержания под стражей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-22T11:33:01+03:00

В СИЗО Эдуард Комков проведет еще три месяца. Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Одному из фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» продлили срок содержания под стражей. В следственном изоляторе он проведет еще три месяца.

Как сообщает пресс-служба центрального районного суда города Кемерово, суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации. Следователь просил продлить срок содержания Эдуарда Комкова на три месяца. Постановлением суда Комков останется под стражей до 25 июня 2019 года. постановление пока не вступило в законную силу.

Эдуард Комков – сын бывшей начальницы Инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Используя родственные связи, он попросил мать за вознаграждение проверять строящийся ТЦ на предмет соблюдения норм безопасности. Свою вину Эдуард Комков не признает.

Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании, законность перестройки которого стоит одним из вопросов расследования, находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек, еще один задержан заочно, так как проживает за пределами России. Его объявили в международный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU