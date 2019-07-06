2019-07-06T11:52:59+03:00
Общество

Жительница Кузбасса купила в магазине консервированный горошек с гусеницей

Женщина поделилась фотографиями своей неприятной покупки
Екатерина БОРМОТОВА
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Горожанка нашла в банке с консервированным горошком гусеницу Фото: "Подслушано Мыски" / "ВКонтакте"Горожанка нашла в банке с консервированным горошком гусеницу Фото: "Подслушано Мыски" / "ВКонтакте"
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В Кузбассе женщина купила в магазине консервированный горошек с сюрпризом. Внутри банки она нашла жирную гусеницу.

Своей покупкой с неприятным сюрпризом поделилась жительница города Мыски. Женщина рассказала, что приобрела горошек в магазине на улице Шахтерской. Однако вряд ли спрос в данном случае должен быть с магазина, ведь он не является производителем.

Отметим, что такой сюрприз кузбассовцы, пожалуй, находят впервые. Ранее жители региона находили в хлебе шурупы и лейкопластырь, в конфетах – червей, а в детском соке – плесень. К слову, гриб - частый гость в продуктах кузбасских супермаркетов: плесень находили также в пудинге, сосиске в тесте, на булочке и в слойке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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