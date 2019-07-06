Жительница Кузбасса купила в магазине консервированный горошек с гусеницей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-06T11:52:59+03:00

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В Кузбассе женщина купила в магазине консервированный горошек с сюрпризом. Внутри банки она нашла жирную гусеницу.

Своей покупкой с неприятным сюрпризом поделилась жительница города Мыски. Женщина рассказала, что приобрела горошек в магазине на улице Шахтерской. Однако вряд ли спрос в данном случае должен быть с магазина, ведь он не является производителем.

Отметим, что такой сюрприз кузбассовцы, пожалуй, находят впервые. Ранее жители региона находили в хлебе шурупы и лейкопластырь, в конфетах – червей, а в детском соке – плесень. К слову, гриб - частый гость в продуктах кузбасских супермаркетов: плесень находили также в пудинге, сосиске в тесте, на булочке и в слойке.

ИСТОЧНИК KP.RU