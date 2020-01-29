2020-01-29T13:14:18+03:00
Общество

Кузбасские врачи рассказали о результатах обследования двух туристов из Китая

Мужчину и ребенка доставили в больницу прямо из аэропорта
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские врачи рассказали о результатах обследования двух туристов из КитаяКузбасские врачи рассказали о результатах обследования двух туристов из КитаяФото: Анастасия ОСИПОВА
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Стали известны результаты обследования мужчины и ребенка, которых доставили из кузбасского аэропорта в больницу. У обоих туристов из Китая подозревали коронавирус.

Мужчину с ребенком госпитализировали накануне с признаками легкой респираторной инфекции. Обоих доставили в областную инфекционную больницу, где врачи провели необходимое обследование.

- На данный момент у двух пациентов получены отрицательные результаты исследования на коронавирус, - сообщает пресс-служба областного департамента охраны здоровья населения. - Состояние пациентов удовлетворительное. Необходимости в стационарном лечении у этих больных нет.

Напомним, мужчина и ребенок прибыли в Кемерово с китайского острова Хайнань. Когда они проходили санитарно-карантинный контроль, у них отметили признаки легкой острой респираторной инфекции. На основании нормативных документов Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ обоих доставили в инфекционную больницу города и провели обследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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