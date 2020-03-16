Ситуация с коронавирусм в Кузбассе: родителям больничный дадут, но не всем

16 Март 2020 2020-03-16T11:44:24+03:00

Ситуация с коронавирусм в Кузбассе: больничный дадут, но не всем Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты сообщили, кто может рассчитывать на больничный в связи с коронавирусом

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После сообщений о двух зафиксированных в Кузбассе случаях коронавируса и последовавших за этим рекомендациями как можно реже бывать в общественных местах, специалисты прокомментировали, кто может рассчитывать на больничный лист.

Кому положен больничный лист во время развития ситуации с коронавирусом, а кому нет - такой вопрос задали во время пресс-конференции в Кемерове. Особенно волнует этот вопрос кузбассовцев, чьи дети посещают детские сады и учатся в начальной школе. Как оказалось, провести две недели в изоляции и, соответственно, на больничном, обязаны граждане, вернувшиеся из-за границы. Они находятся под контролем у врачей и не могут покидать свое жилище или больницу - если были госпитализированы - об этом сообщила Елена Брусина, главный областной специалист, госпитальный эпидемиолог.

- Те люди, которые находятся в карантине в изоляции или самоизоляции, сами вернулись или контактировали с людьми, вернувшимися из стран, неблагополучными по коронавирусу. Эти люди действительно получат оплачиваемые больничные листы, - отметила Елена Брусина. - Что же касается остальных людей, на сегодняшний день нет необходимости добровольно уходить в изоляцию.

Так что если родители, которые никуда не выезжали, а просто решили не водить ребенка в детский сад и в течение некоторого времени оставаться с ним дома, не смогут получить больничный лист.

Напомним, сейчас кузбасским учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение, чтобы предупредить распространения вируса в местах массового скопления людей. Детские сады продолжают работать.

При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU