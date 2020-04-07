Как попали в Кузбасс больные с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T15:34:13+03:00

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Как попали в Кузбасс двое больных с коронавирусом? Как оказалось, все случаи заболевания кузбассовцев – завозные.

О двух пациентах инфекционного отделения новокузнецкой больницы №29 стало известно накануне, 6 апреля. Как оказалось, оба они прибыли издалека и добирались в Новокузнецк через Новосибирск. Так, новокузнечанка 1961 года рождения вернулась с отдыха из ОАЭ. Из Новосибирска в Новокузнецк она приехала на микроавтобусе туристической компании. Второй пациент новокузнецкой больницы, мужчина 1986 года рождения, прибыл с Украины. Он также прилетел сначала в аэропорт Новосибирска, а потом приехал в Новокузнецк на электричке. Как и положено, мужчина сообщил о своем прибыли в Роспотребнадзор.

А вечером 7 апреля стало известно еще о двух случаях заболевания опасной инфекцией. На двух пациентов с подтвержденным коронавирусом стало больше в кемеровеской инфекционной больнице – об этом сообщил в эфире радио «Маяк» губернатор Сергей Цивилев. Оба заболевших прибыли в Кузбасс самолетом из Москвы.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU