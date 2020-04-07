7 Апр 2020 2020-04-07T15:40:56+03:00

Сергей Цивилев рассказал, как работает во время самоизоляции в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО

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Во время эфира на радио, который состоялся 7 апреля, губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву задали вопрос, как он планирует работать во время самоизоляции.

Сергей Цивилев отметил, что прошлую неделю он провел в Новокузнецке. За это время он провел несколько совещаний, проверил, как соблюдается режим повышенной готовности в городе, занимался решением важных вопросов.

- На этой неделе я также планирую выезды в другие территории. Завтра поезду в Анжеро-Судженск, не исключаю, что сделаю и другие выезды, - ответил на вопрос Сергей Цивилев.

Губернатор сделал акцент на том, что по возможности выполняет все меры безопасности по коронавирусу. Так, по возможности он работает удаленно.

- Сегодня у нас три группы людей, которые обеспецивают безопасность региона. Это врачи, волонтеры и органы государственной власти. Мы должны работать в первом эшелоне несмотря ни на что, круглосуточно и без выходных, чтобы обеспечить безопасность Кузбасса – от коронавируса, экономическую, продовольственную, - отметил Сергей Цивилев. - И мы будем делать все, чтобы Кузбасс вышел из этого кризиса более сильным, чем вошел.

К слову, во время радиоэфира Сергей Цивилев рассказал о двух новых случаях заболевания коронавирусом, которые зафиксировали в Кузбассе 7 апреля. Оба заболевших прибыли в Кузбасс из Москвы.

В общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент на настоящий момент остается в кемеровской больнице. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU