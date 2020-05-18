Сергей Цивилев снял ограничения по коронавирусу в нескольких территориях

18 Май 2020 2020-05-18T05:06:11+03:00

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Сергей Цивилев 17 мая вновь обратился к жителям региона. Он рассказал, что с некоторых территорий сняты ограничительные меры.

Напомним, что еще 11 мая в отдельных населенных пунктах разрешили работать магазинам, которые находятся вне торговых центров. Также разрешено было гулять в общественных местах. Однако были и территории, где такие послабления не действовали. До решения, которое было принято 17 мая.

-На прошлой неделе мы не отменяли ограничительные меры в Белово, Беловском районе и Красном Броде. Ситуация в Красном Броде стабилизировалась, и с 18 мая там также откроют отдельно стоящие магазины, можно будет гулять в парках и скверах, заниматься спортом на открытых площадках. В Белово и Беловском районе ограничения пока будут действовать в прежнем объеме, - сообщил в своем обращении губернатор. - Снимаются ограничения по работе предприятий сферы услуг в Анжеро-Судженске, Мысках и Яйском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU