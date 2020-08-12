Из Кемерова в Новосибирск возобновляется автобусный рейс. Фото: ГУ "Кузбасспассажиравтотранс"

Из Кемерова вновь запускается автобусный рейс до Новосибирска, который был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Автобус по межрегиональному маршруту №542 Кемерово - Новосибирск на ежедневной основе возобновил работу с 10 августа. Он будет отправляться от кемеровского автовокзала в 12.00. Прибытие на конечную остановку - железнодорожный вокзал Новосибирска - в 16.35.

- Кроме того, с 10 августа возобновляется выполнение рейсов по межрегиональному маршруту № 626 Кемерово - Новосибирск - Толмачево, - сообщили в учреждении.

Автобус будет отправляться от автовокзала Кемерова в 19.10, время прибытия на железнодорожный вокзал Новосибирска - 23.30, в аэропорт «Толмачево» - в 0.10.

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