Скончался еще один пациент с коронавирусом в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал последнию информацию о коронавирусе на 23 августа. Медики сообщили о том, что умер еще один пациент, у которого ранее диагностировали COVID-19.

- Еще один пациент скончался, - сообщили в оперштабе.

В настоящее время на территории Кемеровской области зафиксировали 45 летальных случаев пациентов с коронавирусом. Сейчас врачи продолжают оказывать медицинскую помощь 1786 людям с этим заболеванием. Только за последние сутки их число увеличилось на 92 человека.

При этом стало известно, что домой отправились 16 кузбассовцев, которые прошли лечение от этого заболевания. Результаты их анализов оказались отрицательными, теперь они не могут заразить других людей эти заболеванием.

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