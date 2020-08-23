Появилась информация о скончавшемся пациенте с коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 23 августа, стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. Всего на данный момент на территории Кузбасса умерли 45 человек, у которых диагностировали это заболевание.

- У женщины 1966 года рождения на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сказано в сообщении telegram-канала «Цивилёв. Live».

Известно также, что пациентка проживала в Новокузнецке. Сейчас в больницах Кемеровской области продолжают лечиться 1786 человек с этим заболеванием. За последние сутки еще у 92 человек анализы на коронавирус оказались положительными. Их изолировали от других людей, теперь медики будут оказывать им помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе сняли часть ограничений по коронавирусу

В Кузбассе сняли ряд ограничений с образовательных и воспитательных учреждений. С 25 августа в прежний режим работы возвращаются детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.(подробности)

В Междуреченске снова открылись ТЦ, фитнес-центры и рестораны

В Междуреченске после снятия ограничений вновь открылись ТЦ, фитнес-центры и рестораны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей официальной странице в соцсетях.(подробности)

В Кемерове полицейские силой вывели из трамвая антимасочника

В Кемерове полицейским пришлось силой выводить из трамвая молодого человека, который принципиально отказывался надевать маску. Кадрами разразившегося скандала поделились очевидцы.(подробности)

Сергей Цивилев сообщил, как будут работать школы 1 сентября

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, как будут работать школы 1 сентября. Несмотря на коронавирус, решено не отказываться от обычного формата. (подробности)

В Кузбассе сохранилось требование 14-дневной изоляции для трудовых мигрантов

Роспотребнадзор Кемеровской области опубликовал распоряжение, которое снимает ряд ограничений при въезде на территорию региона. Из действовавших ранее требований сохранилось только одно – оно касается трудовых мигрантов. (подробности)

Кузбасс остается в «красной зоне» регионов по COVID-19

Кузбасс вошел в число регионов, где ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной. Всего таких регионов в России 12.(подробности)

В Кузбассе из-за пассажирки без маски сорвался междугородний рейс

В Кузбассе пассажирка без маски сорвала междугородний автобусный рейс. Инцидент произошел в Междуреченске. (подробности)