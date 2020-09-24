Минздрав Кузбасса назвал болезни, увеличивающие риск смерти пациентов с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представитель министерства здравоохранения Кузбасса назвал осложнения, которые становятся причиной смерти пациентов с коронавирусом. В этом списке есть несколько серьезных диагнозов.

Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Елена Зеленина, специалисты различают два понятия - смерть пациентов от коронавируса и смерть пациентов с коронавирусом. Во втором случае именно коронавирус отягчает течение основного заболевания.

- Случаи смерти непосредственно от коронавируса - это внебольничные пневмонии, которые развиваются вследствие полиорганной недостаточности, дыхательной недостаточности. А есть случаи, когда коронавирусная инфекция утяжелила течение основного заболевания. Чаще всего это происходит у пациентов с болезнями системы кровообращения, эндокринными заболеваниями, связанными с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями легких, - уточнила Елена Зеленина.

Она также добавила, что над установлением точной причины смерти человека работают патологоанатомы, проводя вскрытие и гистологические исследования. На ее определение уходит примерно 45 дней.

Напомним, что на утро 24 сентября заболевание выявлено у 138 человек, всего с начала пандемии заразились 9103 человека. Также за минувшие сутки выздоровел 131 пациент, общее число переболевших коронавирусом составило 6732. Также скончались еще два пациента, число умерших достигло 96.

Сейчас медицинскую помощь в стационарах получают 2275 больных, на обязательной 14-дневной изоляции находятся 2403 человека.

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