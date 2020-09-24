Когда в Кемерове откроется перинатальный центр Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Многие кузбассовцы интересуются, когда перинатальный центр, который сейчас принимает не будущих мамочек и малышей, а пациентов с коронавирусом, вернется к работе. Ответ на этот вопрос дали власти Кузбасса.

По словам замминистра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, в течение некоторого времени перинатальный центр по-прежнему будет выполнять функцию ковидария. Открыть же его для приема будущих матерей можно будет лишь после того, как произойдет существенный спад заболеваемости. Не исключено, что это случится лишь в 2021 году.

- В данной ситуации приоритетным является спасение жизни наших людей, наших родных и близких, наших знакомых, - отметила во время брифинга, который проходил 24 сентября, Елена Зеленина.

Впрочем, без медицинской помощи будущие мамы не остались. Врачи двух родильных домов больницы имени Подгорбунского и областной детской больницы принимают женщин. Недостатка во врачах нет: все неонатологи находятся на своих рабочих местах, в ковидарии они не задействованы.

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