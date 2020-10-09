В Кемерове родители требуют от властей перевести школьников на удаленку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове родители учеников одной из школ потребовали перевести детей на удаленку. Обращение появилось на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

«Когда переведете школы на удаленку? В 77-й школе более 10 учителей уже болеют!» - написал обеспокоенный ситуацией горожанин.

В мэрии дали на обращение официальный ответ.

- По информации управления образования, в школе № 77 работают 46 педагогов. Из них - восемь педагогов были на больничном с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция». В настоящий момент два педагога вышли. Выход еще двух педагогов ожидается в пятницу. Все уроки замещаются. Часть уроков проводится дистанционно. Оснований для перевода школы на дистанционное обучение нет.

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