«Шесть часов сидят в очередях»: Сергей Цивилев раскритиковал работу поликлиник. Фото: Цивилев.Live/ Youtube.com

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев раскритиковал работу поликлиник, когда узнал, что люди ждут своей очереди по шесть часов. Глава региона сообщил, какие в связи с этим будут приняты меры.

- Сидим с девяти утра, тут здоровые и тут же больные, - рассказали губернатору посетители поликлиники № 5 в Кемерове, куда он 12 октября пришел лично. - Маски надеты не полностью, потому что уже дышать нечем.

Как, в свою очередь, рассказал главный врач больницы, проблему все понимают, но врачей не хватает, специалистов приходится даже снимать с планового приема и профосмотров для оказания экстренной помощи.

В связи с тем, что подобная ситуация сложилась и в других учреждениях, губернатор провел совещание, в ходе которого были озвучены меры помощи врачам. В их числе - предоставление 191 машины для выездов врачей, поставка тысячи дополнительных рециркуляторов, развертывание палаток МЧС для ожидающих в очередях, создана горячая линия для пациентов с симптомами коронавируса и ОРВИ.

В среду, 14 октября, Сергей Цивилев провел видеосовещание с главврачами больниц и заведующими поликлиник Кузбасса. Специалисты высказали свои предложения властям по улучшению работы, они внедряются, но результаты можно будет оценить не ранее, чем через неделю. Также было озвучено, что для помощи врачам будет направлено более тысячи студентов из КемГМУ и кемеровского медколледжа. В помощь врачам также запустят голосового помощника.

В этот же день губернатор второй раз посетил кемеровскую поликлинику №5. Он поинтересовался, сколько люди сидят в очередях сейчас. Присутствующие отметили, что не более 20 минут.

- То, что мы достигли такого результата за два дня в поликлинике № 5 - это хорошо, но это еще не показатель. Мы должны добиться, чтобы такое положение дел было во всем нашем первичном звене здравоохранения на всей территории Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев. - Мы будем теперь постоянно на совещаниях обсуждать ситуацию и в ручном режиме искать новые способы решения проблемы.

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