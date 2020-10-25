Врачи попросили кузбассовцев не покупать лекарства. ФОТО: кадр видео оперативного штаба

Врачи призывают кузбассовцев не приобретать лекарственные препараты без назначения врача и лишь для того, чтобы они были «на всякий случай».

Главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева объяснила, что сейчас лучше всего приобретать лекарства лишь в тех случаях, когда человек заболел и препараты действительно необходимы. Тем более, что многие препараты могут не потребоваться вовсе.

Так, при бессимптомной стадии показания к антибактериальным препаратам отсутствуют, а при легкой и прочих стадиях лишь врач может определить, какой препарат лучше всего подойдет для лечения.

- При подборе учитывается факт использования этих препаратов ранее, наличие ряда заболев, - отметила Лариса Токарева. - В целом назначение антибактериальных препаратов – это стационарный этап, когда пациенты обеспечены всем необходимым бесплатно. Следует помнить, что у всех лекарственных препаратов имеются противопоказания, побочные эффекты, причем индивидуальные, не учтенные в общих инструкциях к применению и которые может определить только врач, учитывая особенности вашего организма и наличия хронических заболеваний.

Лариса Токарева также заметила, что вместе с тем, как накапливается опыт лечения, меняются и методические рекомендации по лечению коронавируса. оттого-то и существует целый ряд лекарств, каждое из которых назначается в зависимости от ситуации. И те препараты, которые некоторые кузбассовцы покупают «про запас» именно им могут никогда не потребоваться. И в то же время кому-то другому они жизненно необходимы прямо сейчас.

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