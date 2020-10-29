Суд снова отложил рассмотрение уголовного дела в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Фото: СУ СК России

Суд повторно отложил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом стало известно из материалов дела.

Согласно информации, размещенной на сайте Центрального районного суда города Кемерово, дело должно было быть рассмотрено еще 16 октября, однако заседание перенесли на 29 октября. И снова отложили.

- Судебное заседание не состоится, - ссылается ТАСС на собеседника в суде, отметив, что причины не указываются.

Как следует из картотеки дел, судебное заседание перенесено на 11 ноября.

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