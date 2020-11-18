Министр транспорта Кузбасса признал проблемы транспортной реформы в Новокузнецке. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях

Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан прибыл в Новокузнецк, чтобы проследить за ходом запуска транспортной реформы в городе. Он отметил ряд недочетов и дал два дня на их устранение.

Как отметил Сергей Рубан, транспортная реформа подразумевает полную замену парка пассажирского транспорта. Однако основной перевозчик не смог сделать этого.

- При плановом выпуске 300 единиц на линии работают чуть более 200 единиц, - отметил Сергей Рубан. - Основной недовыпуск осуществлен компанией «ПитерАвто», и в ближайшее время эту проблему нужно устранить.

Министр транспорта отметил, что автобусы в необходимом количестве уже находятся в городе, однако водителей не хватает: те, кто до реформы осуществлял перевозки, не спешат трудоустраиваться в «ПитерАвто», поэтому компания привлекла водителей из других городов. Новокузнечан среди них -= лишь половина. А иногородние либо не успели ознакомиться с маршрутом, либо не прошли медкомиссию. Тем не менее, перевозчик должен в самое ближайшее время решить эту проблему.

- Уже сегодня объем транспорта должен быть увеличен к вечернему выпуску, и завтра, надеюсь, эти проблемы будут решены, и транспортная реформа все-таки состоится в том виде, в котором мы ее ожидали.

Сергей Рубан считает, что на решение всех проблем и вхождение в нормальный ритм работы достаточно двух дней, и с 19 ноября весь транспорт будет ходить так, как это предполагалось по проектам.

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