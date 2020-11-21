Шесть человек с коронавирусом умерло в Кузбассе – двум самым молодым было по 38 лет

Шесть человек с коронавирусом умерло в Кузбассе – двум самым молодым было 38 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончалось еще шесть человек с коронавирусом, двум самым молодым было по 38 лет. Сводку о ситуации с инфекцией в регионе на утро 21 ноября опубликовал оперштаб региона.

- У мужчины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1929 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1958 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени.

У женщины 1962 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили подробности в штабе.

Также заболели 180 пациентов, 198 выписано из стационаров. Медицинскую помощь получают 3340 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 10451 человек.

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