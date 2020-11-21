Снова рост: За сутки коронавирусом заболело 180 человек в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

По сравнению с последними днями за минувшие сутки выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе – инфекция выявлена у 180 человек. Общее же число заболевших с начала пандемии достигло 19 374.

Также на утро 21 ноября стало известно, что 198 пациентов выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 15694 человека.

К сожалению, шесть человек скончались. У мужчины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1929 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1958 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени.

В настоящее время медицинскую помощь получают 3340 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 10451 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замгубернатора заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Кузбассе

Заместитель губернатора Алексей Цигельник заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и пневмониями в регионе. Сделать выводы об этом позволили несколько показателей.(подробности)

Стало известно, сколько потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом

Стало известно, сколько денег потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом. Об этом в ходе пятничного брифинга рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.(подробности)

Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, заболевшего коронавирусом после прививки

Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, который заболел коронавирусом после прививки. Это произошло после первой вакцинации.(подробности)

Кузбасские власти рассказали о расследовании смерти пациентки на приеме у врача

Власти Кузбасса рассказали о служебном расследовании смерти пациентки в очереди на прием к врачу. Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком.(подробности)

Минздрав Кузбасса сравнил течение болезни у беременных при коронавирусе и свином гриппе

В минздраве Кузбасса сравнили течение заболевания у беременных женщин при коронавирусе и свином гриппе. Отличия есть, так как в одном из случаев болезнь протекает особенно тяжело.(подробности)

Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении коечного фонда для больных коронавирусом

Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении в регионе коечного фонда для больных коронавирусом. Дополнительные койки планируется открыть в Кемерове и Новокузнецке.(подробности)

В Кузбассе расследуют смерть восьми врачей с коронавирусом

В Кузбассе расследуется смерть восьми врачей с коронавирусной инфекцией. Сейчас выясняется, было ли связано заражение с профессиональной деятельностью.(подробности)