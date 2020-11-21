Снова рост: За сутки коронавирусом заболело 180 человек в Кузбассе
Фото: Артем КИЛЬКИН
По сравнению с последними днями за минувшие сутки выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе – инфекция выявлена у 180 человек. Общее же число заболевших с начала пандемии достигло 19 374.
Также на утро 21 ноября стало известно, что 198 пациентов выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 15694 человека.
К сожалению, шесть человек скончались. У мужчины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1929 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1958 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени.
В настоящее время медицинскую помощь получают 3340 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 10451 человек.
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