В каких городах Кузбасса появились заболевшие и умершие от коронавируса на 21 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, в каких городах Кузбасса по состоянию на 21 ноября есть новые заболевшие и умершие от коронавируса. О ситуации в регионе за минувшие сутки рассказал оперштаб.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Кемерово – 35, Междуреченск – 16, Прокопьевск – 13, Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий – по 11, Юрга – шесть, Тайга и Беловский район – по пять, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – четыре, Промышленновский муниципальный округ – три, Новокузнецкий район и Топкинский муниципальный округ – по два, Краснобродский, Кемеровский, Тяжинский, Чебулинский и Юргинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в перштабе.

Таким образом, общее число заболевших за все время достигло 19 374 человек. Также за минувшие сутки выздоровело 198 пациентов, а всего с начала пандемии – 15 694 человек. Скончалось шесть кузбассовцев, общее число летальных случаев достигло 340.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10451 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замгубернатора заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Кузбассе

Заместитель губернатора Алексей Цигельник заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и пневмониями в регионе. Сделать выводы об этом позволили несколько показателей.(подробности)

Стало известно, сколько потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом

Стало известно, сколько денег потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом. Об этом в ходе пятничного брифинга рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.(подробности)

Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, заболевшего коронавирусом после прививки

Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, который заболел коронавирусом после прививки. Это произошло после первой вакцинации.(подробности)

Кузбасские власти рассказали о расследовании смерти пациентки на приеме у врача

Власти Кузбасса рассказали о служебном расследовании смерти пациентки в очереди на прием к врачу. Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком.(подробности)

Минздрав Кузбасса сравнил течение болезни у беременных при коронавирусе и свином гриппе

В минздраве Кузбасса сравнили течение заболевания у беременных женщин при коронавирусе и свином гриппе. Отличия есть, так как в одном из случаев болезнь протекает особенно тяжело.(подробности)

Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении коечного фонда для больных коронавирусом

Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении в регионе коечного фонда для больных коронавирусом. Дополнительные койки планируется открыть в Кемерове и Новокузнецке.(подробности)

В Кузбассе расследуют смерть восьми врачей с коронавирусом

В Кузбассе расследуется смерть восьми врачей с коронавирусной инфекцией. Сейчас выясняется, было ли связано заражение с профессиональной деятельностью.(подробности)