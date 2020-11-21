У кузбасских больниц продолжают устанавливать теплые пункты ожидания. Фото: Минздрав Кузбасса

У кузбасских больниц продолжают устанавливать теплые пункты для ожидания пациентами очереди к врачу. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Еще один модульный пункт ожидания появился на днях около Осинниковской городской больницы. Он установлен на территории взрослой поликлиники возле входа в передвижной флюорограф, в котором проходят обследование пациенты с признаками ОРВИ.

-Модуль оборудован современной системой обогрева, в нем есть электричество, кресла для ожидания, - сообщили подробности в ведомстве.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе уже установлено 12 модульных пунктов ожидания. Всего их планируется установить 14 единиц у 12 медицинских организаций в разных городах и районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замгубернатора заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Кузбассе

Заместитель губернатора Алексей Цигельник заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и пневмониями в регионе. Сделать выводы об этом позволили несколько показателей.(подробности)

Стало известно, сколько потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом

Стало известно, сколько денег потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом. Об этом в ходе пятничного брифинга рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.(подробности)

Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, заболевшего коронавирусом после прививки

Минздрав Кузбасса рассказал о состоянии врача, который заболел коронавирусом после прививки. Это произошло после первой вакцинации.(подробности)

Кузбасские власти рассказали о расследовании смерти пациентки на приеме у врача

Власти Кузбасса рассказали о служебном расследовании смерти пациентки в очереди на прием к врачу. Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком.(подробности)

Минздрав Кузбасса сравнил течение болезни у беременных при коронавирусе и свином гриппе

В минздраве Кузбасса сравнили течение заболевания у беременных женщин при коронавирусе и свином гриппе. Отличия есть, так как в одном из случаев болезнь протекает особенно тяжело.(подробности)

Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении коечного фонда для больных коронавирусом

Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении в регионе коечного фонда для больных коронавирусом. Дополнительные койки планируется открыть в Кемерове и Новокузнецке.(подробности)

В Кузбассе расследуют смерть восьми врачей с коронавирусом

В Кузбассе расследуется смерть восьми врачей с коронавирусной инфекцией. Сейчас выясняется, было ли связано заражение с профессиональной деятельностью.(подробности)